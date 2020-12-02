شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعقد مؤتمرا بشأن لبنان وسط غياب أي تقدم سياسي والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة والمانحين الآخرين ينفد مع الزعماء السياسيين وكثير منهم من الوجوه المألوفة التي تولت مناصب رسمية خلال انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية. وقدم المانحون يد العون للبنان مرارا منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية في إفادة صحفية "تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة... سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية".
وجمع مؤتمر مماثل في أغسطس آب ما يقرب من 253 مليون يورو (298 مليون دولار) من التعهدات. وتوقع المسؤول أن يجمع مؤتمر اليوم المزيد. وقال دبلوماسي غربي "تنظم فرنسا المؤتمرات دائما عندما لا تكون هناك خطة بديلة" واستبعد أن يتطور الوضع في لبنان قبل أن تتولى الإدارة الأمريكية الجديدة عملها.
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