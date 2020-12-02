شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوالغيط" يحذر من حالة "الشلل السياسي" في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

يُحذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، من خطورة أن يخسر لبنان اهتمام العالم وتعاطفه إن استمرت حالة الشلل السياسي، مؤكداً مناشدته بعدم معاقبة الشعب اللبناني على ذلك، وأن المهم هو الاستمرار في دعمه لعبور هذا المنعطف الخطير في تاريخه المعاصر.

وسوف يُشارك أبو الغيط بكلمة مُسجلة مساء يوم 2 الجاري، في الاجتماع الدولي الذي يعقد "افتراضياً" تحت رعاية مشتركة من الأممالمتحدة و فرنسا من أجل دعم الشعب اللبناني ، تتضمن إشاراة للإسهامات التي قدمتها منظومة العمل العربي المُشترك من أجل مُساعدة الشعب اللبناني ودعمه في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ومن بينها علي سبيل المثال مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 7 مليون دولار في جهود إغاثية وإنسانية وعمليات إعادة إعمار، وقيام اتحاد المصارف العربية بفتح حساباتٍ موحدة في مختلف فروعِه بالدول العربية للتبرع لدعم المنكوبين من الكارثة.

وأشار مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن كلمة أبو الغيط ستُسلط الضوء على القطاعات التي ينبغي توجيه المساعدات لها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي لا زال يُعاني أوضاعاً مُقلقة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأضاف المصدر أن كلمة أبو الغيط ستشير إلى أهمية وقوف العالم مع #لبنان في هذه الظروف الصعبة، مع التأكيد على ضرورة أن يقوم اللبنانيون بمساعدة أنفسهم أيضاً، وأن الكرة في ملعب القيادات السياسية اللبنانية التي يتفق الجميع أن عليها الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة.