ولاية جورجيا الأمريكية تصدم ترامب للمرة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أن عملية فرز الأصوات الانتخابية للمرة الثانية لم تسفر عن تغيير جوهري في النتائج النهائية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولاية للمرة الثانية.



وكانت سلطات الولاية الأمريكية صادقت، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

وحصل بايدن بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي، لتفشل محاولة جديدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليائسة لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، لكن ترامب الجمهوري يرفض التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير العدل بيل بار، أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".