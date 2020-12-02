مصر تتواصل مع مسؤولي نيجيريا بشأن اختطاف إثنين من مواطنيها قبالة سواحلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

اعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء متابعتها لحادث اختطاف مصريين اثنين كانا على متن سفينة قبالة سواحل نيجريا .



وجاء في بيان للخارجية المصرية أن السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج صرح بأنه فور تلقى الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها - ضمن جنسيات أخرى - مواطنيّن مصريين هما ضابط ثان سعد شوقى ومهندس كيرلس سمير وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لاطلاق سراح المختطَفين، قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف.

وأضاف أنه "تم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسئولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما".

وعلمت السفارة أن الحادث وقع على بعد 15 ميل بحرى تقريباً قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث أن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.