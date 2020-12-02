شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة أولية لحل الكنيست الإسرائيلي تمهيداً لانتخابات مبكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، موافقة أولية في ظل انقسامات داخل ائتلاف نتنياهو الحاكم ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.

وأعلن متحدث باسم الكنيست أن النواب وافقوا على حل البرلمان في قراءة أولى. وهذه تشكل خطوة أولى على طريق انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع، بيني جانتس.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة لحل البرلمان على 61 صوتاً مؤيداً، مقابل 54 صوتاً ضده، من أصل 120 مجموع أعضاء البرلمان، وذلك بعد أن أعلن جانتس المنافس السياسي لنتانياهو أن حزبه «أزرق أبيض» سيغادر التحالف.

وكان جانتس قد أعلن، الثلاثاء، عزمه على التصويت دعماً لمذكرة للمعارضة تطلب فيها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. وصرح، في مداخلة نقلها التلفزيون، بأن حزب «أزرق أبيض»سيصوت دعما لحل البرلمان. وفي الوقت نفسه، دعا جانتس الذي يتولى حاليا وزارة الدفاع في حكومة الوحدة، نتنياهو إلى العمل «على أن تصوت الحكومة على الموازنة بحيث لا يجد مواطنو إسرائيل أنفسهم في مارس أمام صناديق الاقتراع». وحض جانتس رئيس الوزراء على التوصل إلى تسوية تمهد لإقرار موازنة عامي 2020 و2021.

وقبل دقائق من مداخلة جانتس، اعتبر نتانياهو أن «الوقت ليس للانتخابات بل للوحدة»، مؤكداً أن على الطبقة السياسية أن تتوحد في مواجهة وباء كوفيد-19 الذي فاقم البطالة في إسرائيل.