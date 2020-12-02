شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترصد 10 مليارات جنيه لتطوير عواصم المحافظات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

رصدت الحكومة المصرية 10 مليارات جنيه، كمرحلة أولى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية، وذلك خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان.

وأكد مدبولي، أن الاجتماع يتم لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية، لافتاً إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجماً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.

وأوضح أنه قد تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، والشروط الخاصة بالتنفيذ.