شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تجيز لقاح «فايزر» ضد «كورونا».. وتعلن توافره الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت بريطانيا، الأربعاء، لقاح «فايزر-بيونتيك» للوقاية من «كوفيد-19»، لتسبق بذلك الولايات المتحدة وأوروبا وتصبح أول دولة غربية توافق رسمياً على استخدام اللقاح الذي قالت إنه سيصل مطلع الأسبوع المقبل، إلى من هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية على اللقاح بوصفها انتصاراً عالمياً وبارقة أمل وسط جائحة فيروس كورونا التي راح ضحيتها قرابة 1.5 مليون شخص على مستوى العالم وأضرت كثيراً بالاقتصاد العالمي وقلبت الحياة اليومية رأساً على عقب.

وكانت الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أعطت موافقتها للاستخدام الطارئ للقاح «فايزر-بيونتيك» الذي تقول إنه يمكنه الوقاية من المرض بنسبة 95 في المئة. وصدر القرار في وقت قياسي حيث لم يمض سوى 23 يوماً على نشر «فايزر» أول بيانات تجربتها السريرية في المرحلة الأخيرة.

وتتسابق القوى العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للفيروس منذ شهور حتى تبدأ طريق التعافي الطويل. وقد يُعد قرار بريطانيا المبادرة بالموافقة على لقاح فايزر نجاحاً كبيراً لحكومة جونسون التي انتقد البعض إدارتها للأزمة.

وقال جونسون «إنه لأمر رائع... سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل». ومضى قائلاً «الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى».

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لفايزر إن الموافقة على استخدام لقاح بعد نحو عام من ظهور الفيروس المستجد في مدينة ووهان الصينية تُعد انتصاراً للعلم.

وقالت فايزر إن موافقة بريطانيا على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ تمثل لحظة تاريخية في مكافحة كوفيد-19. وكانت شركة الأدوية الأمريكية الشهيرة قد أعلنت عن انفراجة حققها لقاحها للوقاية من المرض في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما كشفت عن نتائج المرحلة الثالثة من تجربتها السريرية.

وذكرت بريطانيا أنها ستبدأ في تطعيم من هم أكثر عرضة للوفاة بالمرض مطلع الأسبوع المقبل بعد أن تتسلم 800 ألف جرعة من مركز التصنيع التابع لفايزر في بلجيكا. وتتوقف سرعة طرح اللقاح على وتيرة قدرة فايزر على تصنيعه وتسليمه ودرجة الحرارة شديدة الانخفاض اللازمة لتخزينه والتي تبلغ سبعين درجة مئوية تحت الصفر.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من لقاح فايزر وهو ما يكفي لتطعيم أقل من ثلث عدد سكانها حيث يتعين تطعيم كل فرد بجرعتين من اللقاح حتى يكتسب مناعة ضد الفيروس.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن المستشفيات مستعدة لاستقبال الجرعات وإن مراكز للتطعيم ستُقام في مختلف أنحاء البلاد لكنه أشار إلى أن التوزيع سيمثل تحدياً في ضوء درجة الحرارة شديدة الانخفاض اللازمة لتخزين اللقاح.

وقالت فايزر إنه يمكن حفظ الجرعات لمدة تصل إلى 30 يوماً في صناديق شحن ذات قدرة على الاحتفاظ بالحرارة. وبعد ذلك يمكن حفظ اللقاح في درجة حرارة المبرد العادية لمدة تصل إلى خمسة أيام.