شكرا لقرائتكم خبر عن 2188 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و16 حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 735 حالة.

وأضافت أن 67 من المصابين «يرقدون في العناية المكثفة بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتفرض الحكومة لليوم الرابع، إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمواجهة انتشار الفيروس.

وقررت الحكومة أن يكون الإغلاق شاملاً يومي الجمعة والسبت القادمين مع العودة إلى الإغلاق الجزئي باقي أيام الأسبوع.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 103595 إصابة تعافى منها 79593 وتوفي 855.

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