شكرا لقرائتكم خبر عن غرس 2082 شجرة غاف على شكل بصمة الوالد زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، أطلقت «مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية»، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة - التابعة لدائرة البلديات والنقل، مبادرة «بصمة زايد» إيماناً بشغف المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالبيئة وباني النهضة الزراعية.

وتستهدف المبادرة غرس 2082 شجرة غاف على شكل بصمة الوالد المؤسس الشيخ زايد، على مساحة زراعية 36 ألف متر مربع، بجوار مهرجان الظفرة المقام حاليا في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة رفعت الشيخة ميثاء بنت أحمد، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة اليوم الوطني. وأكدت أن المبادرة تفعيل لشيء أحبه الوالد المؤسس، الذي أرسى دعائم دولتنا الفتية التي باتت اليوم بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وعزيمة وإرادة أبنائها نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية والإزدهار.

وأشارت إلى أن فكرة المبادرة، تأتي انطلاقاً من الاهتمام الذي أولاه، طيّب الله ثراه، للقطاع الزراعي ومقولته الشهيرة «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة» التي شكلت منطلقا لتحقيق طفرة في هذا القطاع بالدولة.

وأضافت أن إرث زايد سيظل دائما هو المحرك لمسيرة ازدهار الدولة وتقدمها على مختلف الصعد. وتجني اليوم ثمار هذا الغرس، ما جعلها نموذجاً عالميا في حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.

وسعت شركة «الريف للتصميم» - مصممة البصمة - إلى إبراز تفاصيل بصمة زايد، لتشكل لوحة طبيعة تترنّم عليها أشجار الغاف.

وسيكون موقع المبادرة محطة للزوار بعد الانتهاء من تنفيذها، ليكون تعظيماً لرجل البيئة الأول، ليس في دولة الإمارات، فحسب، بل في العالم أجمع.

