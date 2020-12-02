شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تسعد طفلاً من مواليد الثاني من ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أسعدت شرطة أبوظبي، طفلاً عربياً من مواليد الثاني من ديسمبر في مدينة العين، بالاحتفال بيوم ميلاده في أجواء مختلفة أدخلت البهجة والسرور في نفسه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان العقيد محمد حمدان المنظري، نائب مدير مديرية شرطة العين للشؤون الإدارية والعمليات في استقبال الطفل سعيد ووالده سامر سوري الجنسية مقيم في الدولة.

وأوضح المنظري، أن يوم ميلاد الطفل «سعيد» تزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم فرحتنا جميعاً بإنجازات وطن الخير والعطاء، وتمنى للطفل السعادة والتوفيق في حياته المستقبلية.

وأشاد والد الطفل بجهود شرطة أبوظبي في الاهتمام بنشر البهجة والسعادة والطمأنينة والأمان معرباً عن سعادته وفرحة ابنه بتحقيق أمنيته بالاحتفال بهذه المناسبة مع ضباط وعناصر مديرية شرطة العين.

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