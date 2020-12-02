محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة لتحقيق الانضباط والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية بتطبيق إغلاق المحال التجارية في المواعيد المحددة، والالتزام بالقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى التزام أصحاب المحال التجارية والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم والورش الحرفية بمختلف مدن شمال سيناء بالإغلاق في المواعيد المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. شمال سيناء تعلن تطبيق مواعيد الإغلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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