بالصور.. فوز 80 منتفعًا بمنازل القرى النموذجية في الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أجرت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية للمستفيدين بمنازل القرى النموذجية (بشاير خير الوادي رقم ١) بقرية المنيرة، وذلك بمقر مركز شباب المنيرة والتي أسفرت عن فوز 80 منتفعًا وترشيح 30 منتفع كقائمة احتياطية.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية والمحافظة.

مضيفًا أنه جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفي، تتمثل في أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 أعوام، عمره من 20 إلى 40 عامًا، حاصل على مؤهل دراسي "متوسط على الأقل" وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقًا للقانون.