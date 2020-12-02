بالصور.. بروتوكول تعاون لتطوير 200 حضانة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

وقعت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع 58 جمعية أهلية لتنمية المجتمع، لتطوير 200 قاعة، ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول كل من مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج إن البروتوكول يهدف إلى تطوير حضانات الجمعيات الأهلية، ورفع كفاءة الحضانات، ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 أعوام.

فيما أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المديرية رشحت القاعات المستهدفة وفقًا لمعايير التطوير للبدء في التنفيذ فور توقيع البروتوكول.