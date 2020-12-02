ميناء دمياط يستقبل 5 سفن و6 آلاف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول الحاويات والبضائع، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، واستقبل 4 سفن لبضائع، بينما غادرت اثنتين، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 11878 طن رمل و8930 طن يوريا و5145 طن ملح.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 6441 طن قمح، و300 طن ذرة و2273 طن صودا و 655 طن خشب زان، و782 طن أبلكاش. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 127724 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 14945 طنًا.

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