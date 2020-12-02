مصر ستتعاقد لشراء 20 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

سيف اليزيد - وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تفويض وزيري المالية، والصحة، بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، من أجل توفير 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ووجه مجلس الوزراء المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، وعرض ذلك على مجلس الوزراء.

وقال موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني، إن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد عرضت، خلال الاجتماع، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى أمس.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعدياً خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين محافظات الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة، خلال العرض، إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخراً، وأسندت إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على أحدها.