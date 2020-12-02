«الصحة العالمية» تشدد إرشادات وضع الكمامة للوقاية من «كورونا»

- سيف اليزيد - اليوم 16:47
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شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، توجيهاتها الإرشادية المتعلقة باستخدام الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكدت المنظمة أن المقيمين في مناطق ينتشر فيها مرض كوفيد - 19 يتعين أن يضعوا الكمامات في المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي لا تتوافر على تهوية مناسبة.
وأضافت أن الموجودين في هذه الأماكن المغلقة، الذين لا يمكنهم الحفاظ على التباعد لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والتلاميذ فوق سن 12 عاماً، يتعين عليهم وضع الكمامات حتى لو كانت هذه الأماكن جيدة التهوية.
ومضت تقول، إنه يتعين عليهم كذلك وضع الكمامات في الهواء الطلق إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على التباعد الجسدي.
وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، إن هذه التوصيات من بين أكبر التعديلات على الخطوط الإرشادية المتعلقة بوضع الكمامات وتأتي تحديثاً لتوصيات صدرت في يونيو الماضي.
وأوصت المنظمة كذلك بتعميم وضع الكمامات في جميع منشآت الرعاية الصحية، بما في ذلك في الأماكن المشتركة، مثل المقاهي وغرف العاملين.
المصدر: رويترز
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