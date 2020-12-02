بريطانيا أول دولة ترخص لقاحاً ضد كورونا وتبدأ التطعيم الأسبوع المقبل

سيف اليزيد - أصبحت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أول بلد في العالم يرخص لتعميم استخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19.

واللقاح الذي منحته بريطانيا الرخصة للاستخدام على نطاق واسع، هو اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة البريطانية: إن «الحكومة وافقت اليوم (الأربعاء) على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد».

وأوضح أن «اللقاح، الذي يتسم بمعايير سلامة ونوعية وفاعلية صارمة» سيصبح متوفراً في كل أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وسجلت المملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بلغ 59 ألفاً.

وتشكل حملة التطعيم ضد الفيروس محطة «تاريخية» في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 الذي يستمر بتسجيل مستويات وفاة قياسية في الولايات المتحدة.

ورحب رئيس مختبرات «فايزر» الأميركية ألبرت بورلا، في بيان، بالسماح باستخدام اللقاح في المملكة المتحدة، واصفاً ذلك بأنه «لحظة تاريخية».

كذلك، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة بالنبأ «الرائع»، مؤكداً أن «الحماية التي توفرها اللقاحات ستسمح لنا على المدى الطويل بمعاودة حياتنا الطبيعية وإطلاق عجلة الاقتصاد مجدداً».

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فعالية بنسبة 95%.

وأكدت وكالة الأدوية البريطانية أن الترخيص للقاح أتى «بطريقة صارمة للغاية» ومن دون أي تسرع «مع عمل فرق مستقلة بالتزامن على اللقاح من دون إغفال أي جانب».