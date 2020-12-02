اليابان تسجل 2389 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 152328 حالة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بالفيروس ارتفع إلى 2204 وذلك بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

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