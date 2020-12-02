فلسطين تسجل 2188 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل ‭‭2188‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭16‬‬ حالة وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 735 حالة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 103595 إصابة.

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