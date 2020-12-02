مأساة..مصرع شقيقين وإصابة سيدة وابنتها في حريق مهول بطنجة-صور

اندلع حريق مهول داخل شقة، بشارع يعقوب المنصور، في منطقة بلاصاطورو في مدينة طنجة، راح ضحيته شقيقين.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحريق خلف ضحايا من أسرة واحدة داخل الشقة المذكورة بإقامة البركة.

وأضافت المصادر نفسها، أن الحريق المذكور تسبب في مصرع شقيقين، أحدهما متقاعد من الجالية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى وفاة شقيقه فور وصوله للمستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة، بالإضافة إلى الزوجة التي أصيبت هي الأخرى بحروق طفيفة وطفلتها بحروق من الدرجة الثانية.

وتتضارب أسباب الحريق؛ حيث رجحت مصادر من عين ل”اليوم24″، أن يكون سبب الحريق خلاف بين الزوجين تطور إلى إشعال النار.

هذاك وانتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا بشأن الحادث، فيما تم نقل الهالكين إلى مستودع الاموات، ونقل باقي الجرحى إلى المستشفى.