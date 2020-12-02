الشرطة الهولدنية: إصابة شخصين في حادث طعن بمدينة لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية عن إصابة شخصين في حادث طعن، اليوم الأربعاء، داخل متجر وسط مدينة لاهاي، فيما لم تتبين بعد تفاصيل عن هوية ودوافع المهاجم.

ونقلت وكالات الأنباء عن الشرطة الهولندية قولها إن المشتبه فيه بتنفيذ الهجوم قد تمكن من الفرار، الأمر الذي أكده شهود عيان في مكان الحادث.

وأفادت صحف محلية، أن عناصر الشرطة أطلقوا حملة للبحث عن الجاني، فيما أكد صاحب أحد متاجر الملابس أنه عاين المشتبه فيه يلقي مادة كحولية على الأرض ويقوم بإضرام النار فيها قبل وقوع عملية الطعن.