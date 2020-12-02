فنانة مغربية تتوج في مسابقة “أوروفيزيون”

فازت أغنية الفنانة المغربية، هاجر الصبيحي، الملقبة بـ “آشا”، بالجائزة الثالثة في مسابقة الأغنية الأوربية “أوروفيزيون” للشباب للعام 2020.

واحتلت أغنية “بالانتي” المرتبة الثالثة في دورة هذه السنة من “أوروفيزيون”، التي أقيمت في فارسوفيا، والتي قدمتها بصوتها الفنانة سوليا فرنانديز.

وقامت هاجر الصبيحي بكتابة، وتلحين الأغنية بمساعدة الفنانين الموسيقي سيزار روس، وبرونو فالفيردي.

وتفوقت المرشحة الفرنسية فالنتينا، البالغة من العمر 11 سنة، على ممثلي 12 دولة في هذه المسابقة، بأغنيتها “جيماجين”، متقدمة على ممثلة كازاخستان، كاراكات باشانوفا، التي احتلت المركز الثاني.

يذكر أن المغنية، والملحنة المغربية، هاجر الصبيحي، تبلغ من العمر 23 سنة، وتستقر في إسبانيا منذ سنوات، وقد حققت أغان، ساهمت في إنجازها، نجاحا كبيرا في الجارة الأوربية ، كما أصدرت أول عمل غنائي بصوتها، شهر يونيو الماضي.

وسبق أن شاركت الفنانة المغربية مع نجوم عرب، وعالمين في أداء أغنية “بكرة”، التي التي أشرف عليها الفنان العالمي “ريدوان”.