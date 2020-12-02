آخر رسالة صوتية لمارادونا.. أوصى فيها بالاهتمام بطفله

نشرت وسائل إعلام عالمية آخر رسالة صوتية سجلها أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني، دييغو مارادونا، قبل وفاته بساعات، والتي كان موضوعها أصغر أبنائه.

موقع “ديلي ميل” البريطاني نقل، أمس الثلاثاء، عن صحفي أرجنتيني، يدعى لويس فينتورا، تفاصيل الرسالة، التي أوصى فيها مارادونا زوج صديقته السابقة بالاهتمام بابنه الأصغر “أنجل” ديغيتو فرناندو.

وطلب مارادونا في الرسالة الصوتية من زوج صديقته، فيرونيكا أوجيدا، الحرص على الاهتمام بابنه ذي السبع سنوات، الذي وصفه بأن “لا شيء يضاهي جماله”.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ديغو أرماندو مارادونا، قبل أسبوع، عن عمر ناهز 60 سنة، جراء إصابته بأزمة قلبية.

وخلف مارادونا خمسة أبناء، فيما يقول محاموه إن له ثلاثة أبناء في كوبا غير معترف بهم.