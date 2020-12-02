مصادر: انفجار بمخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي داخل مطار صنعاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت مصادر يمنية، عن وقوع انفجار لمخازن أسلحة تتبع مليشيا الحوثي داخل مطار صنعاء الدولي. واستنكرت مصادر يمنية تحويل المليشيات الحوثية مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية.

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