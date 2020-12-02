شكرا لقرائتكم خبر عن «مرتزقة» تركيا يعودون إلى ديارهم من كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد أكثر من 900 مقاتل سوري موال لتركيا إلى سوريا بعد توقف القتال في منطقة كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث كانوا يقاتلون كمرتزقة تابعين إلى أنقرة إلى جانب أذربيجان، وفق ما أفاد، الأربعاء، المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ستة أسابيع من القتال في ناجورنو كاراباخ. وبموجب الاتفاق، تستعيد أذربيجان ثلاث مناطق سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ التسعينات.

من جانبه، أكّد المرصد، مقتل 293 مقاتلاً من أصل 2580 أرسلوا لدعم باكو في القتال. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «أكثر من 900 مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة عادوا إلى سوريا على دفعات»، كان آخرها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ومن المتوقع عودة باقي المقاتلين خلال الفترة المقبلة.

وكشف عبد الرحمن أن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق واقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة في شمالي سوريا، ضمنها عفرين والباب وجرابلس.

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