شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا دعم مالياً دولياً للبنان قبل تشكيل حكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنه لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة، محذرة من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وأوضح مسؤول بالرئاسة قبيل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان «تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة». وأضاف «سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية».

وأضاف أنه لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان. وقال «ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءاً ويتجه نحو مشاكل أسوأ وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المركزي)».

وأدت أزمة مالية إلى انهيار العملة اللبنانية وإصابة البنوك بالشلل وارتفاع التضخم وانتشار الفقر. وأدت تلميحات إلى أن وقف الدعم يلوح في الأفق إلى عمليات شراء بدافع الخوف.

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