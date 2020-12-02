شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «كورونا» سيكون مجانياً في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

تعتزم اليابان توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، مجاناً، وذلك بموجب مشروع قانون اعتمد، الأربعاء، فيما يواجه الأرخبيل ارتفاعاً بعدد الإصابات.

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان قد حصل على موافقة مجلس النواب.

وطلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة «فايزر» و25 مليوناً من «موديرنا». وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا».

ويسعى تحالف «فايزر-بايونتيك» وشركة «موديرنا» للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح، فيما وافقت المملكة المتحدة، الأربعاء، على استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» على أراضيها.

ويأتي اعتماد مشروع القانون بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أن اليابان في «حالة تأهب قصوى»، بعدما سجلت عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر لقاح «كورونا» سيكون مجانياً في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.