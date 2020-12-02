شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحوّل أموال «المقاصة» إلى السلطة الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد حوالي أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.

وقال الشيخ في منشور عبر حسابه على «تويتر»: «الحكومة الإسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل» (أكثر من مليار دولار). وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجاً على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلّم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لصالح الفلسطينيين.

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