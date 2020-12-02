شكرا لقرائتكم خبر عن «الكوارث» تقتل 192 فيتنامياً خلال شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانوي-رويترز قالت السلطات الفيتنامية، الأربعاء، إن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 192 شخصاً خلال الشهرين الماضيين، فيما لا يزال 57 في عداد المفقودين، كما تكبدت البلاد خسائر اقتصادية 30 تريليون دونج (1.3 مليار دولار)، وكانت معظم الخسائر في الأقاليم الوسطى.

ومرت منطقة وسط فيتنام بعام صعب، إذ شلت جائحة فيروس «كورونا» قطاع السياحة المهم حتى قبل وقت طويل من هبوب تسعة أعاصير سببت تدمير المحاصيل وألحقت أضراراً بمنازل مئات الآلاف من السكان.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حصيلة الشهرين الماضيين تجاوزت خسائر العام الماضي بأكمله عندما أودت الكوارث بحياة 132 شخصاً وأدت إلى خسائر بقيمة 6.2 تريليون دونج.

وقال وزير الزراعة والتنمية القروية نيوين شوان كونج في بيان حكومي «شهدنا تسعة أعاصير ومنخفضين مداريين في شهرين فقط، من منتصف سبتمبر حتى منتصف نوفمبر. هذه الظواهر الجوية كلفت بلدنا 30 تريليون دونج».

وفيتنام معرضة لعواصف وفيضانات مدمرة نظراً لطول سواحلها.

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