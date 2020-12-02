شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 63.8 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم تجاوز 63.8 مليون حالة حتى صباح الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية عند الساعة (06:00 ب.غ)، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 63 مليوناً و839 ألف حالة، فيما اقترب عدد المتعافين من 41 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و479 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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