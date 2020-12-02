شكرا لقرائتكم خبر عن 2021 يشهد أول سباق سيارات على سطح القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: محمد الدسوقي

أعلنت شركة «مون مارك» الأمريكية، المتخصصة في مجالات الترفيه والمغامرة والتعليم، إجراء أول سباق سيارات بين عربتين يتم التحكم فيهما عن بعد، على سطح القمر العام 2021.

وأوضحت «مون مارك» عبر موقعها الإلكتروني، أن الرحلة ستبدأ بتحليق السيارات المشاركة على متن صاروخ «سبيس إكس» في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2021، وستهبط عبر مركبة «Nova-C»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.

وتشكل عملية إرسال السيارتين تحدياً كبيراً، خصوصاً أن وزن كل سيارة يبلغ 2.5 كيلوجرام، بينما سيصل وزن المركبة التي ستهبط بهما إلى أرض القمر، نحو 3 كيلوغرامات، ليكون الوزن الإجمالي للمركبة وحمولتها الثقيلة نحو 7.8 كيلوجرام، وذلك يوضح صعوبة الأمر خصوصاً في ظل ظروف من انعدام الجاذبية.

على الرغم من أن تكلفة هذه الرحلة لم يتم الكشف عنها بعد، فإن الشركات المنافسة لـ«سبيس إكس» قدمت عروض أسعار تبدأ من 544 ألف دولار لنقل حمولة وزنها 500 جرام، أي التكلفة الإجمالية للرحلة ستصل إلى 10 ملايين دولار.

وقالت الشركة الأمريكية، إن أعضاء الفريقين الذين سيتولون توجيه السيارتين سيتم اختيارهم بعد اختبارات تنافسية بين فرق المدارس حول العالم، لنيل الفرصة للعمل مع المصمم الشهير فرانك ستفينسون، المسؤول عن تصميم سيارة مكلارين P1، وذلك لتصميم المركبتين المشاركتين في السباق.

وسيتم اختيار 6 فرق من طلبة المدارس من حول العالم، كل فريق مكون من 5 طلاب، للتنافس لمدة شهرين، للفوز بفرصة المشاركة في سباق القمر.

وتشمل المنافسات المؤهلة إلى سباق القمر تحديات صعبة، مثل المشاركة في بعض الألعاب الإلكترونية، وسباقات الطائرات من دون طيار، وكذلك مسابقة ريادة الأعمال لتقديم أفكار بشأن استغلال الفضاء تجارياً

وتأسست «مون مارك» العام 2018، ومهمتها الأساسية الابتكار والتقاط مغامرات المستكشفين الشباب من جميع أنحاء البلاد وتصميم وبناء المركبات والسفن الفضائية للصعود إلى القمر.