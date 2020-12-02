ابن فهد يشهد احتفال مدارس «حماية» باليوم الوطني عبر الاتصال المرئي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، عبر تقنيات الاتصال المرئي، احتفال مدارس «حماية» للتربية والتعليم، باليوم الوطني، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والمقدم وداد سيف بن مويزة، مديرة مكتب مدارس حماية، وجمال الشيبة، مدير مدرسة حماية للبنين، والطاقم التدريسي والإداري وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وتقدم اللواء ابن فهد، بأسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، وأبناء شعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد أن احتفالات دولة الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية ومشاركة المواطنين والمقيمين على أرضها، تعكس روح التسامح والإخاء والتجانس التي رسخها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً فريداً يحتذى في الوحدة والتآلف. داعيا الله عز وجل أن يحفظ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، ويعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات، وهي تنعم بالأمن والأمان.

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