شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.

وبحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1813.30 دولار.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد اضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يتهدفون يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.66 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 985.29 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2396.91 دولار.

(رويترز)

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