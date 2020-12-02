شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يدعو المجتمع إلى التكاتف للحد من أثار كورونا على ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية كفالة وتعزيـز كافـة حقـوق الإنسان، إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة، ومراعاة حماية حقوق الإنـسان للأشـخاص ذوي الاحتياجات في جميع السياسات والبرامج.

جاءت تلك التصريحات، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وشدد محمد فايق فى بيان له، على أهمية استمرار الجهود التي قامت بها الدولة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما يمثله أصحاب الإعاقة من قوة بشرية يمكن الاستفادة منها في كافة خطط التنمية، مضيفا أن جائحة كورونا كان لها تأثيرا سلبيا على خطوات دمج ذوي الإعاقة في المجتمع .

ولفت محمد فايق إلى أهمية تكاتف المجتمع بكافة قطاعاته (الحكومي والأهلي والخاص) لتخفيف الأثار السلبية لهذه الجائحة على تلك الفئة لأنها تعد واحدة من الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.