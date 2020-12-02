شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار لمخازن أسحلة تابعة للحوثيين داخل مطار صنعاء الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مصادر يمنية إلى أن انفجاراً لمخازن اسلحة تابعة للحوثيين وقع داخل مطار صنعاء الدولي. وأكّدت ذات المصادر إلى أن مطار صنعاء الدولة اصبح ثكنة عسكرية وحقل تجارب للأسلحة النوعية لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

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