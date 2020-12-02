حصلت الخليج 365، على وثيقة صادرة عن وزارة الصحة، تتضمن قراراً بإغلاق مول "بابيلون" في منطقة المنصور ببغداد لمدة 14 يوماً، وفرض غرامة مالية على مالكه، وذلك بسبب "مخالفة قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".



كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. غلق مول 'بابيلون' وتغريم مالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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