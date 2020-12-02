دعت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الأربعاء، رئيس الوزراء ووزير التربية ونقيب المعلمين والجهات المعنية، إلى وضع حد لـ"الفساد الأخلاقي والمالي" في عدد من مديريات التربية، و"طرد" فاسدين من مناصبهم "فوراً"، فيما اتهمت من وصفتهم بـ"الأنذال" بـ"مساومة معلّمات على شرفهن".
وأضافت نصيف أن "بعض المديريات تدار من قبل شبكة فساد اخلاقي تمتعت بالحصانة عندما تمت ترقية الفاسد أخلاقياً، فتشجعت شبكة ابتزاز الأعراض وتوسعت، كما يبدو أن الكثير من هذه الممارسات لا يعلم بها الوزير الذي من المؤكد أنه يدين ويرفض هذه السلوكيات".
وأوضحت أن "ابتزاز المعلمات ومساومتهن على شرفهن مستمر من قبل المنحطين أخلاقياً الذين من المؤكد أنهم تربوا في بيئة قذرة أو أنهم حاقدون على المجتمع لأنهم أبناء حرام، وأحد هؤلاء هو مدير مكتب سياسي معروف يقوم بالاعتداء على شرف أي معلمة تقدم طلب نقل، بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص في مديريات التربية الذين أصبحت مكاتبهم بؤراً للفساد الأخلاقي والرشوة".
وتابعت نصيف: "إذا لم يرتدع هؤلاء الفاسدون سنقدم الأدلة والشهود لرئيس الوزراء ووزير التربية ونقيب المعلمين والادعاء العام، وسنفضحهم ونعلن أسماءهم ليعرف الناس أن هؤلاء الساقطين يعتدون على أعراضهم"، على حد تعبيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر 'مساومات على شرف المعلمات' .. نائبة تتحدّث عن 'فساد أخلاقي' في مديريات تربوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.