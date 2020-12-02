في حال إدانته بالتطبيع مع إسرائيل... هذه ستكون عقوبة محمد رمضان!

وأثار الفنان المصري، في الشهر الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرت رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة أخرى لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.

قررت نقابة المهن التمثيلية في اجتماعها الذي انعقد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المشاهير الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن التحقيق سيكون في الأسبوع الاول من ديسمبر/ كانون الأول، نظرا لتواجد الفنان خارج البلاد. كما أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.



وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي:

نؤكد الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات.