وزير الصناعة البحريني في إسرائيل: نصنع مستقبلا جديدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إنه بالسلام مع إسرائيل نصنع مستقبلاً جديدًا لأجل الأجيال القادمة.

وأضاف الزياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الخطوات التي نتخذها اليوم ستصب في مصلحة الأجيال القادمة إلى الأبد".



ومضى قائلا: "نشعر بأننا نصنع مستقبلاً جديدًا لأجل الأجيال القادمة حيث إننا نترك لها عالمًا أفضل من العالم الذي ورثناه نحن".

وأشار إلى أنه "بعد إبرام معاهدة السلام ووضع البنى التحتية الدبلوماسية، يتعين علينا الترويج لهذا الأمر، وصياغة ملامح السلام من خلال الاندماج الثابت والمباشر بين المجتمعات التجارية، حيث نؤمن بأن ذلك سيتغلغل إلى الأسفل، بالنسبة لكل من المواطنين البحرينيين والإسرائيليين".

وتابع: "نحن صريحون في هذه المسألة، ولدينا التزام كامل بها. وتيرة التقدم سريعة نسبيًا لأننا بحاجة للتعويض عن الوقت الكثير الذي ضاع، فهناك فرصة ذهبية هنا لدفع هذا الأمر قدمًا وليس في المجالات التجارية فقط، وإنما أيضا في المجالات الثقافية، والرياضية، والتبادلية، والسياحية أيضًا".



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نشهد أيامًا رائعة حيث يحل السلام في هذا اليوم، بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وبفضل ما يتحلى به البحرينيون والإسرائيليون المعنيون، ورغبتهم بمزاولة الأعمال مع بعضهم البعض في مجالات السياحة، والتجارة، والصناعة".



وأضاف: "أعلم أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقًا، بيد أن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين كلا شعبينا هو سلام حقيقي، وسلام سيعود علينا بالفوائد الاقتصادية التي كان يستحيل مجرد تخيلها قبل بضعة أشهر فقط، لكنها تتجسد أمام أعيننا حاليًا".

وتابع: "وهذا سيوسّع دائرة السلام ليس بالنسبة لشعبينا فقط وإنما بالنسبة لكافة دول الشرق الأوسط وربما ما وراء هذه المنطقة أيضًا".

ووصل الوزير البحريني إلى إسرائيل أمس الثلاثاء حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

ووقعت الإمارات معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، تلاها إعلان تأييد سلام للمنامة في اليوم نفسه مع تل أبيب، قبل أن تمضي قدما لتوقيع بيان تاريخي مشترك في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن إقامة علاقات دبلوماسية، إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين.