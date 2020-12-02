مسؤول فلسطيني: الاحتلال حول كامل عائدات الضرائب الى حساب السلطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الاحتلال الإسرائيلي حول كامل المستحقات المالية من عائدات الضرائب الى حساب السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع (توتير) "الحكومة الإسرائيلية تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة الى حساب السلطة والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل". (الدولار يساوي 30ر3 شيكل).

وكان مجلس الوزراء المصغر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي قرر أمس الأول اقتطاع 600 مليون شيكل من عائدات الضرائب وهي قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة رواتب لعائلات الشهداء والأسرى وفقا لتقارير اعلامية.

ورفضت السلطة الفلسطينية اقتطاع أي مبالغ من تلك العائدات فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان فريقا فنيا من وزارة المالية يتابع موضوع المستحقات مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف "نحن لا نتعاطى مع ما ينقل عبر الاعلام فقط لكن نريد ان نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها".

وكانت السلطة امتنعت عن تسلم عائدات الضرائب وهي أموال فلسطينية يجمعها الاحتلال وفقا لاتفاق (باريس الاقتصادي) ويحولها الى وزارة المالية الفلسطينية بعد قرار وقف العلاقات مع الاحتلال ردا على قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية.

واعادت السلطة العلاقات قبل نحو أسبوعين بعد ستة اشهر من قرار وقفها.