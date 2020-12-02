لبلوغه سن المعاش.. محافظ الإسكندرية يكرم مدير مديرية التضامن الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، طارق جمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لبلوغه سن المعاش.
وأشاد الشريف، بجهود مدير مديرية التضامن الاجتماعي خلال فترة عمله قائلًا: "سن المعاش هو بداية جديدة لعطاء ممتد".
وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تنسى أبنائها المخلصين الذين يعملون بجد وإخلاص وتفاني لرفع شأن الإسكندرية وتطوير الأداء الحكومي ما يعود بالنفع على المواطن.
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