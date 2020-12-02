سريلانكا تستعد لمواجهة إعصار بوريفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو- (د ب ا):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن سريلانكا تستعد لمواجهة تأثير إعصار بوريفي، المقرر أن يضرب البلاد مساء اليوم.

وقال المدير العام لهيئة الارصاد اثولا كارونانايك إنه من المقرر أن يدخل الاعصار، الذي تصاحبه رياح تبلغ سرعتها ما بين 75 و 78 كيلومترا في الساعة، وزوابع بسرعة 95 كيلومترا في الساعة، البلاد من الساحل الشرقي-الشمالي بعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).

وقال المسؤولون بمركز إدارة الكوارث إنه كإجراء احترازي، غادرت الآلاف من الأسر مناطق مولاتيفو و ترينكومالي و باتيكلوا بشرق البلاد، وجرى نقلهم لأماكن أكثر أمنا، في حين تم إصدار تعليمات للصيادين بالابتعاد عن البحر.

وقد تشكل الإعصار في الجزء الجنوبي-الغربي لخليج البنغال، ومن المتوقع أن يتوجه عبر سريلانكا نحو الجزء الجنوبي للهند بحلول غد الخميس.