الداخلية: تحرير 4354 مخالفة مرورية أعلى الطرق السريعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2122 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و112 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و15 مخالفات شروط التراخيص، و26 مخالفة موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .