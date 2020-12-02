المسبار الصيني يبدأ في حفر صخور القمر

أفادت المؤسسة الفضائية الصينية بأن مسبار "تشانغ إه – 5" الذي هبط يوم 1 ديسمبر على سطح القمر قد باشر بجمع عينات التربة القمرية.

وجاء في الصفحة الرسمية للمؤسسةالصينية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الصينية أن مسبار "تشانغ إه – 5" الذي يتكون من منصتي هبوط وإقلاع بدأ الساعة 04.53 يوم 2 ديسمبر بتوقيت بكين في حفر

تربة القمر وجمع عينات منها.

وقام المسبار بعد هبوطه على سطح القمر مباشرة بشحن بطارياته، بما في ذلك بطارية آلة الحفر.

ويتوقع أن يجمع المسبار كذلك عينات صخور القمر على سطح المنطقة التي هبط فيها وذلك باستخدام يد آلية خاصة. كما يتوقع أن يبلغ وزن عينات

الصخور بعد جمعها كيلوغرامين.

وستنقل تلك العينات فيما بعد على متن المسبار إلى الأرض حيث سيدرسها العلماء والمهندسون الصينيون استعدادا لإنشاء محطة علمية على سطح القمر.

يذكر أن مسبار "تـشانغ إه – 5" انطلق منذ أسبوع إلى القمر ليعود إلى الأرض بعد 3 أسابيع بعينات التربة القمرية.

هذا وهنأ نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، سيرغي سافيليف، الزملاء الصينيين بنجاح هبوط مسبار "تـشانغ إه – 5" على سطح القمر واصفا إياه بالحدث التاريخي.