لقاح كورونا الفتاك.. اليابان توفره مجانًا ويدخل بريطانيا الأسبوع المقبل

وافق برلمان اليابان على مشروع قانون لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للمواطنين مجانا، مع تغطية الحكومة المركزية للتكلفة، في إطار خطة رئيسية للتصدي لانتشار الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية، وفقا لصحيفة جابان تايمز اليابانية، اليوم الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب سيؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ ويلزم الحكومات المحلية بإدارة حملة التطعيمات.

قانون للتطعيم ضد كورونا

ويتضمن القانون بندا يلزم المواطنين من حيث المبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بيد أن هذا الحكم لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تأكيد فعالية وسلامة اللقاحات بشكل كامل.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد تعهد بتوفير جرعات كافية من اللقاح بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وما زال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون المقيمون الأجانب مؤهلين للحصول على لقاحات مجانية.

ووفقا لوزارة الصحة اليابانية، تعاقدت اليابان مع شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية لتوفير اللقاحات، فضلا عن توقيع اتفاقيات كبرى مع شركة أسترا زينيكا للأدوية وشركة فايزر الأمريكية، بهدف تأمين لقاح كورونا لجميع المواطنين بحلول نهاية يونيو 2021.

يذكر أن البرلمان الياباني سن أيضا اليوم تعديلا على قانون الحجر الصحي، مع الاستمرار في سريانه لمدة تصل إلى 12 شهرا إضافيا اعتبارا من فبراير 2021.

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في بريطانيا الأسبوع المقبل

وافقت الحكومة البريطانية على استخدام لقاح فايزر وتوفيره في كافة أنحاء البلاد بدءا من الأسبوع القادم ، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتوزيع لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا.

وكشف تقرير جديد لجريدة "وول ستريت جورنال" أن شركة الأدوية الأمريكية فايزر بدأت في نقل لقاح كورونا الخاص بها بواسطة رحلات طيران مستأجرة من شركة الطيران الأمريكية United Airlines إلى مراكز التوزيع، تحسباً لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، ووافقت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على الشحنات، والتي تتطلب تعبئة لقاح فايزر في الثلج الجاف، وفقًا لما نقله موقع CNN.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان "نتيجة للوتيرة التاريخية لتطوير اللقاح من خلال عملية Warp Speed ​​والتخطيط اللوجستي الدقيق، تدعم إدارة الطيران الفيدرالية أول شحنة جوية جماعية للقاح".