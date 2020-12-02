انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي حول تمكين الفتيات

انطلقت اليوم "الأربعاء" عبر المنصة الرقمية، أعمال المنتدى الإقليمي حول "تمكين الفتيات" والذي تنظمه جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالشراكة مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك انطلاقاً من اهتمام الأمانة العامة للجامعة العربية بقضايا تمكين النساء والفتيات والنهوض بأوضاعهن على كافة المستويات.



ويفتتح المنتدى كل من: السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية.



وتعرض السفيرة أبو غزالة أمام المنتدى أهم إنجازات الجامعة العربية في دعم وتمكين

الفتيات كما ستتطرق إلى أهم إسهامات الجامعة في وقف العنف ضد الأطفال ومبادراتها في القضاء على الممارسات الضارة ضد الفتيات.



ويشارك في فعاليات المنتدى ممثلو الدول العربية الأعضاء، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة المعلا، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة فرجينيا جامبا، والمدير الإقليمي لمفوضية السامية لشئون اللاجئين كريم اتاسي، والمكتب الإقليمي لليونيسيف، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، واتحاد رواد

الكشافة إلى جانب الخبراء المعنيين والشركاء الفاعلين من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.



ويهدف المنتدى، الذي يعقد على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز الممارسات الضارة ضد الفتيات، والتي تتراوح بين العنف الممارس ضدهن ونقص الرعاية الإرشادية والصحية للفتيات، والحرمان من التعليم، والزواج المبكر وغيرها من الممارسات، كما سيتم عرض أهم التجارب الحكومية الناجحة في الوقوف على تلك الممارسات الضارة والحد منها تمكيناً للفتيات.



ويناقش المنتدى سبل تمكين الفتيات اقتصادياً واجتماعياً وبحث سبل دمجهم في العملية التعليمية، كما سيتم التطرق إلى دور الإعلام في نشر الوعي بالعواقب والمخاطر المترتبة على الممارسات الضارة ضد الفتيات، وتسليط الضوء على أهمية تمكين الفتيات في المجتمع، كما سيتطرق إلى جهود المنظمات الدولية والإقليمية في وقف العنف ضد الأطفال والفتيات ومشاركة أفضل الممارسات حول تمكين الفتيات.



