جونسون: قرار استخدام لقاح فايزر "أمر رائع"

سيف اليزيد - ذكر رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون أن تصريح هيئة تنظيم الأدوية في البلاد رسمياً باستخدام لقاح فايزر-بيونتك أمر رائع وخطوة خطوة قال إنها ستدفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى.

وأضاف على تويتر "إنه لأمر رائع أن تجيز الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية رسمياً استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19.. سيبدأ توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل".

ومضى قائلاً "الحماية التي توفرها اللقاحات هي التي ستسمح لنا في النهاية باستعادة حياتنا وتحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى".

وقال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن الأمر سيستغرق حتى الربيع المقبل لحين الانتهاء من تطعيم السكان المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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