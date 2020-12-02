روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 589 حالة وفاة و25345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في روسيا في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بها.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و347401 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 41053 حالة.

وتعافى 26882 شخصاً من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليوناً و830349 شخصاً، بينما لا تزال هناك 475999 حالة نشطة.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.