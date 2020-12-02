وفاة عاملين فلسطينيّين بحادث دهس من قبل حافلة إسرائيلية جنوب الضفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين

توفي عاملان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، جراء تعرضهم لحادث دهس من قبل حافلة إسرائيلية قرب الحاجز العسكري على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية .

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم، إن العمال تفاجؤوا بالحافلة الإسرائيلية وهي تدخل موقفا خاصا على حاجز بيت لحم الشمالي لينتهي الأمر بدهس مجموعة من العمال داخل الموقف.

ونقلت وكالة أنباء “معا” عن شهود عيان أن سيارات الاسعاف نقلت عددا كبيرا من المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وقال الشهود إن الحادثة وقعت بعد نزول عمال من إحدى حافلات النقل عند الحاجز 300، ولكن السائق أكمل طريقه باتجاه عشرات العمال المتجمعين، فيما يبدو أنه فقد السيطرة على الحافلة، مما أدى إلى دهس الكثير منهم وإصابتهم بجروح مختلفة.

كما ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أنه جرى نقل الجرحى إلى المستشفيات، فيما فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل الإعلام الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تظهر عددا من العمال المصابين وقد ارتموا على الأرض قرب حاجز بيت لحم.

ويعمل في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس 133 ألف عامل فلسطيني، حاصلون على تصاريح خاصة.