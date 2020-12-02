مراكش.. جلسة جديدة في قضية “حمزة مون بيبي” ودنيا باطمة

تشهد محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي تتابع فيه الفنانة دنيا باطمة وآخرون.

ويتوقع أن تعرف الجلسة رقم 6 اتمام مناقشة الملف، ومداولة في الدفوع الشكلية، فيما شهدت محكمة الاستئناف في مراكش، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف آخر، يتابع فيه 3 أشخاص في قضية “حمزة مون بيبي”.

ويواجه المتهمون في الملف المذكور تهم ” الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص، وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب، والتهديد بافشاء امور شائنة، والارتشاء، والوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيأة منظمة، والتهديد.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد أدانت محمد المديمي، مفجر قضية حمزة مون بيبي، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالسجن النافذ 22 شهراً على خلفية شكايات، تقدم بها ضده كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والعامل السابق لإقليم الحوز، يونس البطحاوي، ورئيس جامعة القاضي عياض في مراكش، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس بلدية أمزميز، لحسن كبدي، ورئيس مجلس جماعة تامصلوحت، عبد الجليل قربال، والعامل السابق لعين السبع من أجل اتهامه بارتكاب جنح متعلقة بـ”محاولة النصب، والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، بث، وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”.